A temporada de praia em Boca do Acre está oficialmente aberta, e a Praia do Gado, um dos principais pontos de lazer da cidade, já está imponente e repleta de banhistas. Desde as primeiras semanas de junho, centenas e até milhares de visitantes têm frequentado o local, mesmo sem a estrutura adequada que a prefeitura tradicionalmente providencia para facilitar o acesso ao maior local de lazer do município.

Nesta gestão do prefeito Zeca, o acesso à Praia do Gado tem sido realizado de maneira improvisada, passando pela propriedade privada do Sr. Leão do Vale. Este morador, em um gesto de generosidade, literalmente abre as portas do quintal de sua casa para permitir que os visitantes cheguem até a praia. Essa solução, embora prática, contrasta com gestões anteriores, onde a via de acesso era estabelecida assim que a praia surgia, garantindo uma entrada mais estruturada e segura para os banhistas.



O último domingo (23) de sol intenso, com uma sensação térmica de 35 graus, trouxe uma multidão às areias da Praia do Gado. Famílias e grupos de amigos praticavam esportes, assavam carne, ouviam música alta em paredões de som e se refrescavam nas águas do Rio Purus, aproveitando ao máximo o dia ensolarado. A animação era contagiante, e a praia estava cheia de vida e energia.

No entanto, em meio a tanta alegria e descontração, uma pergunta paira no ar: e o Festival de Praia? Conhecido como o maior evento de Boca do Acre, o festival é aguardado ansiosamente por moradores e turistas. Infelizmente, pela primeira vez na história, o evento não foi realizado no ano passado.

A expectativa é que a prefeitura se mobilize para proporcionar melhores condições de acesso à praia e que o Festival de Praia, tão importante para a cultura e economia local, volte a ser realizado, trazendo de volta a alegria e o entusiasmo que sempre marcaram a temporada de praia em Boca do Acre. Enquanto isso, os banhistas continuam a aproveitar a beleza e a tranquilidade da Praia do Gado, mesmo diante dos desafios e das incertezas.

Agostinho Alves- Opinão

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram