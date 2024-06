Policiais militares do 2° Batalhão apreenderam uma arma de fogo na noite de segunda-feira, 24, na travessa Morada do Sol, Bairro Taquari.

Os policiais do grupamento tático da unidade realizavam patrulhamento na região quando visualizaram um indivíduo com uma arma de fogo em mãos. Ao perceber a presença da polícia o suspeito empreendeu fuga, ultrapassando vários quintais.

Os militares seguiram o caminho percorrido pelo indivíduo e encontraram a arma de fogo no solo, além de pequena quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão.

Todo o material foi encaminhado à delegacia da segunda regional para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

