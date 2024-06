Instituto Federal do Acre (Ifac) esclarece em nota que aguarda manifestação judicial para prosseguimento das etapas do Edital 01/2023 – Ifac, especificamente quanto às provas de desempenho didático

Ifac.png

O Instituto Federal do Acre (Ifac), vem por meio desta Nota de Esclarecimento, informar que a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública processo nº 1004224-77.2024.4.01.3000, datado em 16 de maio de 2024, que determinou a suspensão do concurso para provimento de cargos de Professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico edital nº 01/2023/IFAC, continua vigente.

O Ifac informa que todas as medidas determinadas na mencionada decisão e nos pedidos na ACP foram atendidos, tendo manifestação favorável do Ministério Público Federal (MPF), na data de 05 de junho de 2024.

Nesse sentido, este Instituto aguarda manifestação judicial para prosseguimento das etapas subsequentes do concurso, conforme prevê o edital nº 01/2023/IFAC.

Por fim, reiteramos nosso compromisso com a transparência, lisura, legalidade e todos os princípios que regem a administração pública, garantindo assim a integridade e a confiança em nossos processos.

Rio Branco (AC), 25 de junho de 2024.

Comissão Organizadora de Concursos Públicos

