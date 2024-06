O Acre é vanguardista no Brasil na criação de salvaguardas ambientais e possui 85% de suas florestas preservadas. Com objetivo de reafirmar mundialmente a posição do Estado frente a perspectivas de investimentos ambientais, o governador Gladson Cameli se reuniu nesta terça-feira, 25, com o embaixador do Brasil no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Antonio Patriota.

Cameli foi recebido pelo embaixador e pelo secretário federal de Meio Ambiente e Energia, Nicola Speranza. “Entre os estados da Amazônia Legal, o Acre está no protagonismo das políticas socioambientais, mostrando que é possível unir desenvolvimento econômico e social à sustentabilidade ambiental e preservação das florestas”, frisou o governador.

Os recursos obtidos por meio dos acordos ambientais são investidos, cerca de 70%, em políticas públicas de assistência aos povos tradicionais, comunidades ribeirinhas e para a agricultura familiar e sustentável, fortalecendo ainda mais as salvaguardas ambientais. “Agradeço ao governo federal e ao embaixador Antonio Patriota pela oportunidade de garantir avanços para o nosso Acre”, continuou Cameli.

Os outros 30% são empregados em comando e controle, para garantir que a floresta continue em pé.



Durante a reunião, o embaixador pontou a necessidade de desenvolver políticas públicas efetivas que contribuam para a justiça social e diminuição das desigualdades sociais.

O Reino Unido é um importante agente e investidor em ativos ambientais no mundo, e o avanço nas conversas com o país é essencial para desenvolver essas políticas no estado.

Acre no protagonismo

O Acre é pioneiro na política de ativos ambientais com o programa REDD+ para Early Movers (Programa REM), destinado à preservação das florestas e melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais.

O Estado também é protagonista na criação de um Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), para implementar mecanismos econômicos e financeiros de geração de ativos ambientais que financiam políticas climáticas e de desenvolvimento sustentável, com inclusão e bem-estar social, por meio de repartição de benefícios.

O Programa REM é fruto da parceria entre Alemanha, por meio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e do Banco KfW, além do apoio financeiro do Reino Unido, por meio do Departamento de Segurança Energética e Net Zero (DESNZ).

Acompanharam o governador Gladson Cameli o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas; o conselheiro da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), Ernandes Negreiros; e o consultor da CDSA, Victor Hugo Rondon.

Victor Hugo e Ernandes Negreiros representam o Acre nesta semana durante a London Climate Week (Semana do Clima de Londres), colocando o estado acreano na vitrine mundial no evento sobre o clima.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

