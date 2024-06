Por Douglas Richter – ContilNet

O 1° Festival da Macaxeira, promovido pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), promete ser um evento memorável. Uma das atrações mais aguardadas na abertura é a disputa pelo título de “Rainha da Produção”, que ocorrerá na Praça da Revolução a partir das 18 horas. O evento contará ainda com shows de Markinhos Araújo, Felipe Araújo, e, para finalizar, a banda Arregaça Aê às 23h15.

O concurso da Rainha da Produção distribuirá R$ 12,5 mil em premiações entre as cinco melhores candidatas. No total, 14 mulheres foram selecionadas para a grande final. Organizado pelo produtor de moda Sidney Lins, diretor da Top Model Agency Acre, as premiações serão divididas da seguinte forma:

– 1° Lugar: R$ 5 mil

– 2° Lugar: R$ 3 mil

– 3° Lugar: R$ 2 mil

– 4° Lugar: R$ 1,5 mil

– 5° Lugar: R$ 1 mil

As candidatas são mulheres de diversos bairros de Rio Branco e se apresentarão com coreografias e trajes inspirados na temática de rodeio.

Veja as candidatas:

