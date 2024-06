No último sábado (22), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reforçou seu compromisso em oferecer serviços de qualidade à população da zona rural levando o Programa Saúde Itinerante na Comunidade para a Escola Nova Esperança, localizada na AC-90, Km 07, Ramal Caipora, Km 32, para proporcionar atendimento integral e acessível.

Na escola, foram disponibilizados serviços como consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, exames de PCCU e teste rápido, testes de aferição de pressão e glicemia, ações voltadas para a saúde da mulher, como pré-natal, planejamento familiar e vacinação para proteger crianças e adultos contra diversas doenças.

A iniciativa não apenas facilita o acesso aos cuidados de saúde, mas fortalece os laços entre a comunidade e os serviços públicos promovendo bem-estar e qualidade de vida para todos os participantes. A prefeitura reafirma seu comprometimento em continuar ampliando e melhorando essas ações, buscando sempre atender às necessidades da população rural com eficiência e humanização.

“Essa ação não apenas reforça o compromisso da prefeitura com a saúde pública, mas também fortalece o vínculo com os moradores locais, proporcionando cuidados que contribuem para o bem-estar e qualidade de vida de todos. O programa Saúde na Comunidade continuará sendo uma prioridade na gestão do prefeito Tião Bocalom, buscando sempre melhorar e expandir seus serviços para atender cada vez mais pessoas de forma eficiente e humanizada”, disse o secretário municipal de Saúde, Eliatian Nogueira.

Por Adriano Mendes/Assecom

