Na tarde da última segunda-feira, 24, o Comercial Farias, localizado na esquina da Avenida 25 de Agosto com a Rua 23 de Outubro, em Cruzeiro do Sul, Acre, foi alvo de um assalto. Dois homens armados invadiram o estabelecimento, renderam todos os funcionários e roubaram todo o dinheiro do caixa, além de várias mercadorias. Após o crime, os assaltantes fugiram do local.

No entanto, a polícia agiu rapidamente e conseguiu identificar e prender os dois suspeitos, que agora estão à disposição da justiça local.

Por Acreonline.net

