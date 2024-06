As inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral começam nesta terça-feira (4) e vão até 18 de julho. O edital publicado no Diário Oficial da União prevê 389 vagas, incluindo 116 para analista judiciário e 273 para técnico judiciário, além de cadastro reserva. As provas serão aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro de 2024.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 130,00 para analista e R$ 85,00 para técnico. O pagamento deve ser feito via Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site, e pode ser realizado em bancos, casas lotéricas, Correios ou via Pix.

As vagas serão distribuídas entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), exceto o TRE de Tocantins. A Resolução TSE nº 23.724/2023 estabelece a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela elaboração e aplicação das provas. A distribuição das vagas abrange diversos tribunais eleitorais em todo o Brasil, incluindo estados como Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e muitos outros.

Distribuição das vagas do concurso

As vagas a serem preenchidas com a seleção de 2024 serão distribuídas nos quadros de pessoal das seguintes cortes eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Por Acreonline.net

