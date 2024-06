A Prefeitura de Rio Branco irá promover, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), entre os dias 26 a 29 de junho, na Praça da Revolução o primeiro Festival da Macaxeira. Uma homenagem a produção agrícola local destacando a importância do tubérculo para a região. O evento contará com uma programação variada e atrativa para diferentes públicos.

No primeiro dia de festival teremos a escolha da rainha da produção, shows com bandas locais e a atração nacional Felipe Araújo. No segundo dia apresentações de quadrilhas juninas e shows locais. Terceira noite berrante de ouro, concurso da maior macaxeira do festival, sorteio de prêmios e shows locais. No quarto e último dia do festival teremos cavalgada, sorteio de uma moto, e à noite show gospel com o pastor Antônio Cirilo.

O festival visa promover a integração entre produtores rurais e a comunidade urbana, destacando a importância da macaxeira na economia local. Quem está bastante animado com esse evento são os pequenos comerciantes que trabalham na praça.

“Todos os eventos que tem, melhora a venda da gente, mas eu tenho certeza de que vai dar muita gente, aí a gente vende bem”, destacou o vendedora de pipoca, João Gomes.

“A expectativa é a melhor que tem, porque vem show nacional. Então a gente espera que encha de gente e a gente possa vender bastante”, disse a vendedora de tacacá, Érica Silva.

A Prefeitura de Rio Branco tem investido na agricultura familiar, fornecendo assistência técnica e recursos que melhoraram significativamente a produção agrícola. A expectativa é grande entre os produtores, que já começaram a enviar vídeos mostrando mandiocas impressionantes, com tamanhos variando de 1,5m a 2,00m e até 2,20m. O Festival promete movimentar a capital Acreana destacando a vitalidade e a relevância dessa cultura agrícola.

“Aqui vai ter uma casa de farinha pra mostrar pra população de Rio Branco como funciona o meio rural e como essa economia da mandioca circula muito dinheiro na capital de Rio Branco”, enfatizou o chefe do departamento Técnico da Seagro, Gleison Aguiar.

Por Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram