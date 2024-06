Um vídeo polêmico do prefeito de Piedade, São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (MDB), causou grande movimentação nas redes sociais. Nas imagens, registradas no dia 16 de junho, o prefeito aparece indignado ao surpreender um grupo de médicos descansando em um hospital da cidade, enquanto pacientes aguardavam atendimento. Geraldo alegou que os profissionais estavam “dormindo”, embora as imagens não confirmem essa acusação.

No vídeo, o prefeito critica os médicos, afirmando que a prefeitura tem mantido os pagamentos da saúde em dia e sugerindo possíveis motivações políticas por trás da situação no hospital. Em resposta, a Santa Casa de Piedade esclareceu que os médicos estavam em uma pausa para alimentação, conforme normas trabalhistas, e classificou as acusações como infundadas. A instituição também destacou a falta de reajuste financeiro por parte da prefeitura desde 2022, dificultando a manutenção dos serviços de saúde.

O episódio gerou opiniões divididas. Alguns cidadãos apoiaram o prefeito por cobrar eficiência, enquanto outros criticaram sua postura como inadequada e desrespeitosa, enfatizando a necessidade de pausas para os médicos. A repercussão do caso continua a gerar debates na cidade e nas redes sociais.

Por Acreonline.net

