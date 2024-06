Em um incidente chocante em Phnom Penh, capital do Camboja, uma disputa trivial por um varal resultou na morte de um jovem casal de noivos. Oknha Srey Sina, de 50 anos, e dois cúmplices foram levados ao Tribunal Municipal de Phnom Penh no dia 19 de junho para interrogatório sobre o tiroteio que ocorreu em 17 de junho na Comunidade Borey Peng Huoth Boeung Snor.

De acordo com Plang Sophal, porta-voz do tribunal, o interrogatório foi adiado para a manhã seguinte devido ao término do expediente. A tragédia teve origem em uma disputa entre o inquilino de Sina e a família das vítimas, Long Lysong, de 27 anos, e sua noiva Khim Kanhchana, de 26 anos, que planejavam se casar em outubro. Sina, sentindo-se desrespeitado durante a intervenção na disputa, sacou uma arma e atirou, matando o casal e ferindo outras duas pessoas.

Após o incidente, Sina fugiu, mas foi capturado pela polícia distrital de Ang Snuol. Ele confessou ter agido por raiva após sentir-se insultado pelas vítimas. Chuon Narin, subchefe da Polícia Nacional, lamentou o incidente e ressaltou a impossibilidade de prever a violência. Notícias falsas sobre a liberação de Sina foram desmentidas pelo porta-voz do Ministério do Interior, Touch Sokhak.

Yong Kim Eng, presidente do Centro Popular para o Desenvolvimento e a Paz, criticou a agressividade de Sina e questionou a posse de armas por particulares, sugerindo uma reavaliação das políticas de armas no país.

Por Acreonline.net

