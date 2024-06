Nesta segunda-feira, 24, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega das cartilhas do projeto “Cidadania e Justiça na Escola”, na Escola Estirão do Caucho, na Aldeia Igarapé do Caucho, às margens do Rio Muru, em Tarauacá. O projeto é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Acre com apoio do parlamentar, através da destinação de emendas.

“O Tribunal de Justiça desenvolve diversos projetos e sempre estamos apoiando com os recursos das emendas. Aqui, por exemplo, as cartilhas em quadrinhos foram impressas com parte da que destinei no valor de R$ 200 mil. É um lindo projeto que leva a educação cidadã às nossas crianças e adolescentes das escolas de todo o estado e chega aos lugares de mais difícil acesso. Por sorte nossa o ramal está aberto, mas sabemos que boa parte do ano só é possível chegar aqui na Aldeia de barco. Imagina com o rio seco, como é complicado.” – colocou o senador.

A desembargadora Regina Ferrari, presidente do Tribunal de Justiça e governadora em exercício, explicou que além das Cartilhas da Justiça, o projeto também leva palestras às escolas. “As palestras trazem temas voltados ao respeito ao outro, como as nossas crianças podem ser agentes da paz, são eles que são o nosso presente e o nosso futuro. Estamos gratos ao apoio do senador em a mais esse projeto. Ele que é um parceiro.” – disse a desembargadora.

“Nossas cartilhas trazem conscientização sobre direitos e deveres, ensinam como a nossa sociedade está organizada. O que é que faz um juiz, o que é que faz um promotor de justiça, um senador, as nossas polícias.” – esclareceu a desembargadora Valdirene Cordeiro, titular da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ).

“Quero agradecer a parceria do senador Alan Rick e do Tribunal de Justiça do Acre. Isso, com certeza, vai somar muito na educação dessas crianças aqui da comunidade e só temos a agradecer. Sabemos que toda sociedade, índia ou não índia precisa da educação para se organizar melhor.” – disse o diretor da escola Nonato de Lima Kaximawá.

Também estiveram presentes o desembargador e corregedor geral de Justiça Samuel Evangelista, o juiz Robson Shelton Medeiros, que responde pelas comarcas de Feijó e Tarauacá, o promotor de justiça Lucas Bruno Iwakami, o defensor público de Tarauacá, Rodrigo Lobão, a prefeita Néia, representantes das polícias civil e militar, da Secretaria de Educação do Estado e vereadores.

O senador Alan Rick participou ainda da inauguração do primeiro Ponto de Inclusão Digital da justiça acreana instalado em território indígena, justamente na Aldeia Igarapé do Caucho e, já na zona urbana de Tarauacá, acompanhou uma ação do Projeto Abraçando Filhos, realizado pelo TJAC com o objetivo de contribuir para a reaproximação de mães reeducandas com seus filhos, permitindo fortalecer o processo de reestruturação familiar.

