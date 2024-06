Na manhã desta segunda-feira (24) a presidente da câmara municipal, Ivoneide Bernardino participou da solenidade de entrega de livros do Revisa SAEB que serão utilizados do 2º ao 5º ano nas escolas da rede municipal de ensino.

A solenidade de entrega ocorreu no auditório municipal e contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, do secretário de educação, Altemir Lira, da deputada federal Meire Serafim, da presidente da câmara municipal, equipes gestoras, e alunos.

Durante sua fala, a presidente destacou a importância dos livros para o aprendizado das crianças, visto que apesar do avanço tecnológico, eles continuam tendo papel importante no ensino de uma forma geral.

Ainda durante o evento, o professor e mestre em matemática, Adeval Nascimento, ministrou uma palestra explicativa de como o material poderá ser utilizado.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram