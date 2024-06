Em uma ação digna de cinema, o 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu 8 indivíduos e apreendeu 2 menores por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes na madrugada do último domingo, 23, na Travessa Boa Esperança, Bairro Vila Acre.

A ocorrência se desenvolveu, após uma denúncia recebida pelo Grupamento Tático do 2° batalhão dando conta que vários homens estariam reunidos em uma casa, traficando entorpecentes e portando armas no local.

Os militares solicitaram o apoio das outras viaturas policiais e foram fazer a averiguação da denúncia. Após o cerco ter sido feito, os militares se aproximaram de forma coordenada e, pela frente da casa, visualizaram um dos indivíduos portando uma escopeta e vários outros com drogas, o que confirmou a denúncia e levou a abordagem de todos.

Dentro da casa foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 com 14 munições, e uma escopeta calibre .12 com três munições, 80g de cocaína, 220g de crack, 03 envelopes de skank, balança de precisão, dinheiro e celulares.

Ao serem indagados sobre as armas e a droga, os suspeitos afirmaram que as armas seria para proteção e para vingar a morte de um dos faccionados que foi morto na madrugada de sábado no Taquari, pois fazem parte de uma organização criminosa. Sobre a droga, disseram que estavam vendendo o entorpecentes para se capitalizar e preparar para revidar as ações dos rivais.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) juntamente com todo o material, para continuidade dos trâmites.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

