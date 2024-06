Na manhã desta segunda-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC) incinerou mais de meia tonelada de drogas em uma olaria na Transacreana, Rio Branco. A ação, fruto de várias operações das Polícias Civil, Militar e Federal, além do Ministério Público e do Poder Judiciário, destruiu entorpecentes avaliados em mais de R$ 6 milhões.

O delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, explicou que a incineração é um procedimento legal previsto na lei antidrogas, realizado após a perícia e com processos de tráfico já avançados. A promotora Aretuza de Almeida Cruz, da oitava promotoria criminal, destacou que a queima das drogas é um marco na luta contra o narcotráfico, refletindo menos violência e sofrimento para a população.

