O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), instalou um sistema de sinalização luminosa noturna no aeródromo de Manoel Urbano. Com luminárias autônomas de energia solar, a nova infraestrutura permite a operação de voos noturnos, marcando um avanço para a comunidade local.

“Trabalhamos incansavelmente para manter nossos aeródromos em condições adequadas, nosso governo investiu R$ 500 mil em recursos próprios na iluminação do aeródromo e mais 19 milhões nas pistas de pouso dos aeródromos”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Sula Ximenes, presidente do Deracre, expressou sua satisfação com a conquista. “Agora avançamos mais ainda, com o investimento em uma iluminação noturna, para garantir os pousos e decolagens durante o período do dia e da noite, o que deve beneficiar a população”, afirmou.

A sinalização noturna da pista de Manoel Urbano é parte de um projeto abrangente de recuperação dos aeródromos em todo o estado. O governo trabalhou em um plano de recuperação para a pista, realizando as correções necessárias para a retomada das operações diurnas. Com a nova iluminação, o aeródromo está apto a operar também durante a noite, aumentando a segurança e a conectividade para os moradores da região.

A iniciativa destaca o compromisso do governo do Estado em melhorar a infraestrutura de transporte aéreo, proporcionando mais segurança e eficiência para os voos e trazendo benefícios diretos para a população do Acre.

Por Gabriel Freire- Agência de notícias do Acre

Foto: Rafael Dias/Deracre

