Os alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), participaram na última sexta-feira, 21, da tradicional solenidade de entrega de alamares referentes as notas de avaliações do primeiro bimestre de 2024. O evento aconteceu na quadra poliesportiva da unidade de ensino.



Os estudantes entraram em forma como manda o figurino, olhar altivo e uniformes alinhados, diante de seus familiares e professores. Os alunos destaques receberam o alamar; honraria concedida aos discentes que, por sua aplicação aos estudos, conseguiram média maior ou igual a 8,0 em todas as disciplinas durante o período; além de bom comportamento, sendo considerados exemplos aos demais colegas.

Estiveram presentes no local da solenidade militares, professores, membros da comunidade escolar e familiares dos estudantes agraciados.

Assessoria de Comunicação da PMAC

