Na madrugada deste domingo, 23, um automóvel Volkswagen Nivus branco capotou no cruzamento da Rua 28 de Setembro com a Rua Alagoas, no bairro Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã. Mais informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado dos ocupantes do veículo ainda não foram divulgadas.

Por Acreonline.net

