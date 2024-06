Começam nesta segunda, 24, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, as disputas das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20, um dos torneios mais importantes da temporada.

Montenegro e Corinthians abrem a programação e no segundo confronto o Villa joga contra o Fluminense da Bahia.

Somar 4 pontos

As partidas de volta serão realizadas no sábado, 29, e quem somar 4 pontos avança para a decisão. Corinthians e Fluminense da Bahia, equipes de melhores campanhas, jogam sem vantagem e por isso as definições dos finalistas podem ocorrer nas prorrogações ou penalidades.

Data da final

Segundo o vice-presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Maurício Vasconcelos, a data da decisão será definida somente após as semifinais.

“Teremos a disputa do terceiro lugar e a decisão. Objetivo é fechar a competição com um bom público no ginásio”, declarou o dirigente.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram