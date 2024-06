Tamayo Perry, surfista, salva-vidas e ator conhecido por seu trabalho na franquia ‘Piratas do Caribe’, faleceu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava. Perry, de 43 anos, foi encontrado na praia de Goat Island, no Havaí, com ferimentos compatíveis com mordidas de animal.

Testemunhas relataram que Perry estava surfando na costa antes do ataque fatal. O Serviço Médico de Emergência de Honolulu foi acionado imediatamente após o incidente. O corpo de Perry foi levado para a costa com a ajuda de um jet ski, onde socorristas tentaram reanimá-lo, mas infelizmente, não obtiveram sucesso.

Perry era conhecido tanto por suas habilidades no surfe quanto por seu trabalho como salva-vidas, além de suas atuações no cinema. Sua morte deixa uma grande lacuna na comunidade do surfe e entre seus colegas de trabalho. Perry será lembrado por sua coragem, talento e contribuição para a segurança e entretenimento das pessoas.

O incidente ressalta os perigos que os surfistas enfrentam e a imprevisibilidade da natureza. A comunidade local está em luto pela perda de um de seus membros mais queridos e talentosos.

Por Acreonline.net

