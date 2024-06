A última semana de junho será quente em todo o estado do Acre, no entanto, a chegada de uma onda de frio derrubará as temperaturas no estado. A previsão foi publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui.

“Uma onda polar – a sexta do ano – avançará na direção do Acre, onde deverá chegar na noite de sábado para domingo próximo, despencando a temperatura e provocando a quarta friagem do ano”, prevê.

Segundo a previsão, as temperaturas ficarão entre 11ºC e 14ºC durante o amanhecer da próxima segunda-feira (1).

“Assim, o mês de junho deverá terminar com uma onda de frio polar e temperaturas mínimas, ao amanhecer da próxima segunda-feira, primeiro dia de julho, entre 11 e 14ºC, nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, semelhante à ocorrida no último dia 25 de maio”, aponta.

Acreonline.net

