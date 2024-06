A atuação da Polícia Civil do Acre vem refletindo nas ações do Sistema de Justiça e Segurança Pública que contribuem para a redução no índice de homicídios no estado. Neste mês de junho, o Atlas da Violência, gerido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apresentou uma redução de 56,6% nos casos de homicídios no estado, no período de 2017 a 2022. Em 2017, o estado apresentava um dos maiores índices de homicídios por cem mil habitantes da Região Norte, com 61,5%. Contudo, em 2022, essa taxa caiu para 26,7, uma diminuição de mais de 50%.



A redução é resultado do trabalho integrado das forças de Segurança Pública do Acre, que incluem as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito, Instituto de Administração Penitenciária e Instituto Socioeducativo.

Entre as diversas ações, a Polícia Civil do Acre realizou nos últimos 180 dias, várias operações que se destacaram no combate ao crime organizado, resultando em prisões e apreensões significativas. A Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) tem desempenhado um papel crucial, com operações realizadas semanalmente.

Nos últimos quatro meses e meio, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizou 22 prisões, cumpriu 39 mandados de busca e apreensão, e apreendeu 228 quilos de entorpecentes. Desse total, 13,35 quilos foram de maconha e derivados, e 211,15 quilos de cocaína e pasta base. Além disso, foram apreendidos R$ 91 mil em espécie, quatro automóveis e um caminhão. O prejuízo total ao tráfico de drogas, considerando o valor de R$ 12 mil por quilo de cocaína e pasta base e R$ 5 mil por quilo de maconha, somado ao valor em espécie apreendido, é de mais de R$ 2 milhões e meio, excluindo o valor dos veículos.

Em 2024, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou 66 inquéritos policiais, remeteu 68 inquéritos à Justiça, indiciou 56 pessoas (apontadas como autores de crimes de homicídio), cumpriu 25 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão, e efetuou 32 representações judiciais, ou seja, medidas cautelares mediante a Justiça. Já a Equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), de janeiro a maio deste ano, cumpriu 62 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão, além de indiciar 128 pessoas com participação em organizações criminosas.



O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou que os resultados alcançados são frutos dos trabalhos incansáveis e coordenado das nossas forças de segurança. “As operações têm sido planejadas com base em inteligência e estratégias integradas, que visam enfraquecer significativamente o crime organizado no estado. A redução dos homicídios e o volume de apreensões são indicadores claros de que estamos no caminho certo. Continuaremos a intensificar nossas ações para garantir a segurança da população do Acre”, disse.

Maciel diz ainda que o comprometimento e a eficiência das forças de segurança do Acre, especialmente a Polícia Civil, são evidências de que a luta contra o crime organizado é constante e eficaz, refletindo-se na redução dos índices de violência no estado.

Agência de Notícias do Acre

Por Marcelo Torres- ascom

