No último final de semana, a vereadora Ivoneide Bernardino, acompanhada por sua equipe e seu esposo Joza, realizou uma visita às comunidades do Seringal Recife, localizado no rio Yaco, no município de Sena Madureira. Durante a visita, Ivoneide conheceu famílias residentes no centro do Seringal Recife e nas comunidades Alto Alegre e Bolívia, entre outras.

O objetivo principal da visita foi ouvir as reivindicações dos moradores e conhecer suas necessidades para que a vereadora possa apresentar projetos e indicações aos poderes municipal e estadual. A intenção é melhorar a vida desses moradores, que precisam de atenção especial do poder público.

Ivoneide foi recebida com alegria pelas comunidades, sendo considerada a vereadora mais atuante da cidade. Em entrevista à nossa reportagem, a vereadora, que também é a atual presidente da câmara, destacou as principais demandas que pretende apresentar na tribuna. Entre essas demandas estão a melhoria da qualidade de acesso durante o verão, com a reabertura de ramais para facilitar o escoamento da produção local, já que o rio Yaco tem seu volume de água reduzido nesta época, dificultando a navegação de grandes embarcações. Além disso, a criação e apresentação de projetos esportivos para o lazer da juventude foram solicitadas pelos moradores.

Outras reivindicações foram coletadas por sua assessoria e serão discutidas com o prefeito Mazinho Serafim, que tem trabalhado incansavelmente para oferecer benefícios e uma vida mais digna para essas famílias. O prefeito tem se empenhado em atender as necessidades das comunidades do Seringal Recife, que fica a aproximadamente dois dias de barco da cidade e abriga mais de 100 famílias que dependem de benefícios governamentais.

A visita reforça o compromisso de Ivoneide e da administração municipal em melhorar as condições de vida dessas comunidades isoladas, atendendo suas demandas e promovendo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

Por Ronaldo Duarte

