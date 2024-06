O maior programa de pavimentação já realizado na capital acreana tem mudado a paisagem de dezenas de bairros.

Na manhã do último sábado (22), o prefeito de Rio Branco esteve na região da Baixada da Sobral vistoriando as obras do Asfalta Rio Branco e ficou satisfeito com o que viu.



“Estou satisfeitíssimo porque eu vi o povo satisfeito. Estamos trabalhando em oito bairros aqui na baixada, e eu estou feliz porque eu estou vendo as pessoas felizes. Nós temos todo um verão pela frente e tenho fé em Deus que esse banho de loja, que eu sempre tenho dito, que a gente está dando na cidade, vai acontecer de verdade”.

Foram várias paradas para agradecimentos e para conversar com os moradores e a satisfação com os trabalhos do Asfalta Rio Branco é uma realidade, como no caso da Associação de Moradores do Bairro João Eduardo I.



“As ruas estão todas sendo contempladas com tapa-buracos, recapeamento, e isso é muito importante. Bem-estar da nossa população, a limpeza pública também, que não pode deixar de fora, a iluminação pública, tudo tem sido um grande avanço, para a nossa população, aqui no nosso bairro. Mais uma vez, gratidão pelo trabalho de excelência, trabalho de qualidade, uma gestão séria e honesta”, destacou Douglas Costa, presidente da Associação de Moradores do João Eduardo I.



Graça da Baixada, líder comunitária que também foi vereadora enalteceu a gestão municipal pelas ações.

“Eu sou moradora há 51 anos na Baixada e é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter um bairro todo restaurado, como a gente está tendo. É um sonho! Quando eu fiquei na Vereança por quatro anos eu não tive essa oportunidade, e agora a gente está tendo, não só o bairro João Eduardo I, mas vários outros bairros aqui dentro da Baixada sendo restaurados 100%. Isso é muita gratidão que eu estou tendo por essa gestão”.

