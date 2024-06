Na noite do último sábado, um jovem de 16 anos foi esfaqueado durante uma festa no bairro São Francisco, em Rio Branco. A vítima se envolveu em uma discussão com um rapaz não identificado, que, armado com uma faca tipo peixeira, desferiu um golpe na perna esquerda do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima, encaminhando-a ao pronto-socorro para uma melhor avaliação do ferimento. A polícia investiga o caso para identificar e localizar o agressor.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram