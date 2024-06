A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, desarticulou um grupo crimininais que atuava em Capixaba, interior do Estado.

A ocorrência iniciou na última terça-feira (18) e só foi concluída nesta sexta-feira( 21) e resultou na prisão de cinco indivíduos. A Operação faz parte da execução do Plano Estratégico de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública para fortalecer a segurança na fronteira.

Após tomar conhecimento da ocorrência de roubo, na zona rural do município de Capixaba, foi mobilizado o Sistema Integrado de Segurança e a Força Nacional para dar suporte ao efetivo do 4º. Batalhão de Polícia Militar, que iniciou o atendimento da ocorrência com o efetivo da Companhia de Capixaba.

Em apoio ao efetivo local, a Diretora Operacional da Polícia Militar deslocou reforço da Patrulha Rural de Senador Guiomard e efetivo do Batalhão de Operações Especiais. Uma equipe foi deslocado para o município, o patrulhamento aéreo do CIOPAER e outras estruturas da SEJUSP, também foram mobilizados pela Diretoria Operacional da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de polícia judiciária, que resultaram na prisão dos cinco indivíduos que participaram do roubo direta e indiretamente.

ASCOM

