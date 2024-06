A servidora municipal Márcia Regina Ribeiro participou, nesta sexta-feira (21), do lançamento do livro Mulheres na Gastronomia, através do projeto sociocultural “Quais de Mim Você Procura” que, além de integrar a escrita de mulheres no patrimônio literário, também visa dar voz as mulheres empreendedoras, em diferentes áreas, permitindo que compartilhem histórias de luta pela igualdade de gênero e superação.

O projeto tem visibilidade internacional, sendo, inclusive, reconhecido pelo RankBrasil como a maior liga de investidoras escritoras em prol de mulheres vulneráveis. Parte dos livros são distribuídos nas comunidades e casas de apoio para mulheres em vulnerabilidade social, para que as histórias publicadas de mulheres reais possam ser vistas como inspiração e força. Os livros, que já relataram histórias como as de mulheres na educação, no direito, no mundo digital e na saúde, agora conta os desafios enfrentados e superados pelas mulheres no mundo da gastronomia.

Márcia Regina, além de servidora pública do Estado e do Munícipio, também é empreendedora no ramo da confeitaria e, no livro, compartilha sua trajetória.

“Estou muito feliz por participar desse projeto e viver esse momento tão importante, podendo alcançar mulheres que podem ser inspiradas pela nossa voz”, afirmou Márcia.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, diz estar muito feliz e orgulhoso com a conquista da servidora.

“É motivo de muito orgulho para nós vermos que temos pessoas tão excepcionais na casa, contribuindo com a sociedade de tantas formas, além da dedicação ao serviço público”, finalizou.

Por Marinara Lusvardi/Assecom

