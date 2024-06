O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realizou neste sábado, 22, mais uma ação integrada da unidade móvel de acolhimento à mulher, Ônibus Lilás. As atividades ocorreram na Igreja Batista do Bosque do Caladinho, no bairro Montanhês, com diversos serviços disponibilizados à comunidade.



A equipe da Semulher se mobilizou para ofertar atendimentos sociais e de psicologia, de assessoramento jurídico, abordagens educativas, a Oficina de Fitagem e roda de conversa sobre gênero, raça e interseccionalidade. A iniciativa dos serviços itinerantes busca alcançar, amparar e acolher as mulheres dentro de suas localidades, tanto na capital Rio Branco, quanto nos municípios do interior.



De acordo com a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, “o Ônibus Lilás é um meio efetivo de disponibilizarmos os serviços da Semulher às mulheres que não tem acesso, ou por alguma razão, não podem se locomover de suas regiões. Dessa forma, conseguimos alcançá-las e auxiliá-las. Queremos estar cada vez mais próximos delas, juntos, no enfrentamento à violência de gênero”.

Uma das moradoras do local, Dileide de Oliveira, foi uma das mulheres que participaram da Oficina de Fitagem, que tem o propósito de ensinar como finalizar e arrumar cabelos cacheados. “Foi, eu achei muito importante essa oficina. Eu nem conhecia sobre fitagem pra definir meus cachos, então eu achei muito legal, muito bom, gostei muito”, disse.



“A Secretaria da Mulher veio até o bairro Caladinho para proporcionar um momento onde as mulheres pudessem ser cuidadas. Inclusive, com essa Oficina de Fitagem, visamos valorizar e elevar a autoestima da mulher negra, reconhecendo que as mulheres precisam de apoio em diversos aspectos de suas vidas. É uma ação muito linda e estamos felizes por contribuir com os serviços da Semulher”, destacou a servidora que atua na Divisão de Diversidade Étnico Racial, Silvania Oliveira.

Por Rebeca Martins- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Kauã Lucas/Semulher

