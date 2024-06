O projeto de inclusão tecnológica nas escolas de educação infantil de Rio Branco adotado pela gestão municipal tem apresentado resultados satisfatórios e se fortalecido a cada dia.

Após a distribuição de tablets aos alunos dos 4º e 5º anos, de notebooks e internet para professores e computadores com internet para as escolas, a Prefeitura de Rio Branco deu mais um passo rumo à modernidade. Na manhã dessa sexta-feira (21), entregou laboratórios móveis, com 30 chromebooks cada, retroprojetores com telões e lousas interativas.

“É o que eu sempre falei, nós precisamos criar oportunidade para nossas crianças poderem ter acesso à tecnologia. E através da tecnologia, que eles vão aprender muito mais. Nós já demos o notebook para os professores, o tablet para as nossas crianças e agora a escola ganha isso daqui, que são exatamente os Chromebooks em parceria com a Google, onde tem o programa do Google Education. Está aqui o projetor para o que for necessário e ali atrás está uma tela interativa que é touch screen. Eu tô feliz que a nossa gestão está fazendo de tudo para tecnificar a nossa educação, criar oportunidades para os nossos alunos e aos nossos professores, aos nossos diretores, a todos, para que eles possam, através da tecnologia, ter oportunidade de aprender muito mais”.

O prefeito destacou ainda o sucesso da 1ª feira de tecnologia de Rio Branco, a TechJovem com boa aceitação entre os jovens.

“Ouvi aqui do diretor da escola, dos professores, da alegria dessas crianças ao voltarem da visita na TechJovem. Foi um sucesso total no meio da nossa criançada, das nossas escolas. No meio dos alunos também de ensino médio, alunos do Sesc que estavam lá, do Sesi. Então, foi a primeira feira de tecnologia em Rio Branco, direcionada mais para a juventude.”

Nabiha Bestene, secretária municipal de Educação também avaliou de forma positiva a inclusão digital nas escolas de Rio Branco.

“É muito benéfico para os alunos, para as crianças e os jovens. Sem dúvida, eu não consigo ver hoje a educação sem a tecnologia. Ela vem para auxiliar o professor na aprendizagem das nossas crianças, para que elas tenham familiaridade com a tecnologia. Agora vai ser melhor a gente entregando aqui na escola todo esse material didático, que vai auxiliar o nosso professor para que chegue até as nossas crianças.”

Por Gleydison Meirelles/Assecom

