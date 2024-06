Levir de Lima Luna, de 52 anos, está desaparecido em uma floresta de Porto Walter, Acre, desde domingo (16). Após tentativas frustradas de encontrá-lo, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul na quinta-feira (20).

Levir saiu para pescar na Comunidade Boca do Mirim, zona rural de Porto Walter, e não retornou. Moradores locais iniciaram as buscas imediatamente. Na sexta-feira (21), uma equipe de resgate dos bombeiros e 12 moradores locais começaram a procurar por Levir.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Vale do Juruá, capitão Josadac Cavalcante, explicou que Levir saiu de casa com uma espingarda e ferramentas para abrir caminho na mata. Embora alguns vestígios tenham sido encontrados, os sinais se perderam em certo ponto da floresta.

Desaparecimentos como este são comuns na região, e as equipes de resgate são treinadas para buscas na selva com equipamentos adequados. As buscas continuam na tentativa de encontrar Levir.

Por Acreonline.net

Informações G1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram