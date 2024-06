O prefeito de Rio Branco assinou na manhã da última quinta-feira (20), a ordem de serviço para a construção de uma unidade de saúde de porte III, na Cidade do Povo. A solenidade contou com a participação de secretários, diretores e moradores.

O chefe do Executivo Municipal afirmou que a Cidade do Povo tem recebido uma atenção especial do poder público municipal e estadual.

“A Cidade do Povo tem sido uma prioridade nossa e do governo do Estado. Aqui tem uma população muito carente, que realmente precisa de trabalhos, serviços públicos. Hoje estamos lançando mais uma unidade básica de saúde de porte 3, ou seja, vai ficar muito bem servido aqui a Cidade do Povo dentro da questão Saúde e Atenção Básica que é o que o município trabalha”, disse o gestor.

Serão investidos mais de R$ 2 milhões na construção da unidade que terá mais de 600 metros quadrados de área construída, com salas amplas e toda a estrutura necessária para atendimentos ambulatoriais e da população.

“Antes da pandemia existia um desenho dessas unidades, viu-se que precisava construir outros tipos de sala, com mais espaço. Então esta unidade que nós estamos construindo, todas elas já têm esse novo padrão, que é o padrão pós-pandemia. Devo dizer que são no valor de mais de R$ 2 milhões de reais e quem arrumou parte desse recurso, 1.268.000,00 foi a ex-deputada Jessica Salles, e que a prefeitura está entrando contra 734 mil reais”, explicou o prefeito.

A previsão de entrega da obra concluída é de oito meses, porém, o empresário Renato Soares, da RM Construções LTDA garantiu que a conclusão será no prazo de cinco meses.

“A nossa previsão é para iniciar na segunda-feira (24), com o maquinário terraplanagem, essa parte de tapume. Na segunda-feira a gente inicia e a previsão é cinco meses de conclusão, pra entregar ela pronta. Vão estar trabalhando, com serviço direto, mais ou menos, de 40 a 50 pessoas. Indiretamente aí, mais umas 20 a 30 pessoas, aí, se Deus quiser, daqui cinco meses a gente entrega para o povo, da Cidade do Povo que tanto merece.

A construção da nova unidade de saúde da Cidade do Povo foi comemorada pelos moradores da comunidade.

“É um sonho antigo das lideranças e principalmente da comunidade, que é a maior prejudicada com a falta de atendimento que a gente tem, tendo apenas uma unidade básica. E essa unidade de suporte III vai fazer muito bem para a nossa comunidade, e tenho certeza que vai melhorar bastante os nossos dias aqui na Cidade do Povo. Mais demanda para a população, como serviço de dentista, clínico geral, também uma coisa que falta muito aqui na nossa comunidade é o serviço ginecológico para as mulheres. Tenho certeza que agora vai vir um serviço completo”, expressou a moradora e expresidente da Associação de Moradores, Léia Silva.

“É essencial, que vai suprir a necessidade das pessoas, vai evitar das pessoas sairem daqui para ir para a Cláudia Vitorino, para o posto de saúde da 6 de Agosto, do Bairro 15, e assim sucessivamente. No meu ponto de vista, foi um acerto muito grande”, concluiu o morador, José Matias Gaspar da Costa.

Gleydison Meirelles/Assecom

(Foto: Val Fernandes / Assecom)

