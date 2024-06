Um vídeo viralizou em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas nesta sexta-feira (21). As imagens mostram mais um ataque brutal envolvendo pitbulls. No registro, é possível ver quatro cães da raça atacando uma pessoa. Segundo informações, o caso aconteceu na Namíbia.

A vítima, uma mulher de 28 anos, era conhecida por seu amor pelos animais. Ela foi brutalmente atacada pelos cães, sofrendo ferimentos graves por todo o corpo. A polícia foi chamada ao local e encontrou a mulher caída no chão, gravemente ferida. Um serviço de atendimento médico de emergência foi acionado, mas, ao chegar, apenas pôde constatar o óbito da mulher.

Autoridades locais investigam as circunstâncias do ataque para determinar as responsabilidades e medidas a serem tomadas.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

