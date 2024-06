A Prefeitura de Rio Branco tem buscado mudar os problemas crônicos presentes na capital, um deles era a ponte sobre o igarapé Judia. Há mais de 30 anos, os moradores da região ansiavam por uma intervenção definitiva, tendo em vista que a cada inverno um novo reparo precisava ser realizado.

A antiga ponte estava com uma estrutura já deteriorada devido o fluxo contínuo de veículos e pedestres. Além disso, a obra vai atender cerca de 23 bairros, interligando Canaã, Belo Jardim e vários outros que necessitam utilizá-la.

Nesta sexta-feira (21), o prefeito da capital esteve no local dessa obra avaliando o andamento de um dos serviços mais importantes realizados pela gestão: a melhora na trafegabilidade de vias essenciais.

“Como todas as obras, sabemos que começa, mas não quando termina. O prazo realmente era curto de apenas oito meses, porém o inverno foi bem forte e ainda teve aquela enchente, a segunda maior. E claro, também atrapalhou as obras, mas acredito que até o final do mês de julho a ponte será inaugurada. O mais importante é que vamos realmente entregar uma obra para resolver boa parte dos problemas dessa região”.

Bruna Giovanna – Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram