Na madrugada desta sexta-feira, 21 de junho, um trio de assaltantes foi preso pela Polícia Militar após roubarem uma chácara localizada no ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III. A ação rápida da guarnição do setor II do 2° BPM, acionada pelo COPOM, resultou na captura dos criminosos e na recuperação do material roubado.

Durante o deslocamento ao local do crime, os militares avistaram um veículo VW Voyage preto, sem a placa dianteira, que fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação policial. A guarnição iniciou uma perseguição e, apesar de perderem o veículo de vista momentaneamente no ramal da Judia, logo encontraram o carro abandonado com as portas abertas.

Os três assaltantes foram capturados nas proximidades e, com eles, a polícia encontrou os itens roubados da chácara, além de um rifle calibre .22 com 27 munições, sendo 23 intactas. Todo o material recuperado e os presos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.

Acreonline.net com iformações do 2° Batalhão

