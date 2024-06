Nesta sexta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), realizou a terceira fase da operação “Hegemonia” em Rio Branco. Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados judiciais, resultando em seis prisões preventivas e duas em flagrante, além de cinco mandados de busca e apreensão.

No decorrer da operação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um tijolo de substância verde escura semelhante a maconha, um invólucro de substância similar à cocaína, 12 munições de calibre 9 milímetros e um municiador. A operação “Hegemonia” visa combater as atividades criminosas de integrantes de organizações criminosas atuantes no Estado.

De acordo com o delegado titular da DRACO, José Adonias, esta ação é uma continuidade da operação iniciada no começo deste ano. “Estamos intensificando nossos esforços para desarticular essas organizações criminosas e reduzir a criminalidade em nosso Estado,” afirmou o delegado.

Durante a operação, uma pessoa foi presa pelo delito de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Além disso, houve uma prisão em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa. As investigações continuam e a Polícia Civil do Acre permanece comprometida em combater o crime organizado.

Por Marcelo Torres- ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram