Kersivane Ferreira Pereira, de 25 anos, faleceu no último fim de semana após uma pilha de sacos de café, pesando mais de uma tonelada, desabar sobre ela em uma indústria no município de Cacoal, Rondônia. Apesar do rápido atendimento do Corpo de Bombeiros, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O boletim de ocorrência relata que Kersivane estava trabalhando quando a pilha de “Jumbo-Bags” caiu, levando-a a gritar por socorro. Seus colegas prontamente removeram os sacos e identificaram a vítima. As autoridades investigam o caso como um acidente de trabalho.

O trágico incidente ressalta a importância da segurança no ambiente de trabalho, especialmente em setores que lidam com cargas pesadas. A comunidade local está abalada pela perda precoce de Kersivane.

Por AcreOnline.net

