Já está oficialmente publicado, por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), o horário e a data para publicação do local de prova do concurso público do departamento, conforme o Edital de Abertura 001/2024 – Sead/Detran, de 8 de abril de 2024.

A prova objetiva para os cargos de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo e engenheiro civil será realizada no dia 28 de julho de 2024, domingo, no período da manhã. A abertura dos portões será às 7h15min (horário local) e o fechamento às 8h (horário local).

Já a prova objetiva para os cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito será realizada no dia 28 de julho de 2024, domingo, no período da tarde. A abertura dos portões será às 13h15min (horário local) e o fechamento às 14h (horário local) Confira a tabela completa com a relação dos cargos que realizarão a prova. Confira a tabela completa com a relação dos cargos que realizarão a prova.

O início das provas em cada período está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso, observado o horário local, e terá a duração de 4 horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.

Para conhecer o local de realização das provas, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato (horário e local de prova) que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, a partir das 15h (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 2024.

O candidato deverá comparecer à prova munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento oficial de identificação com foto (original e físico) e do Cartão de Informação do Candidato.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato. O atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Também é possível obter informações adicionais pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

