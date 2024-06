A Escola Craveiro Costa, de Cruzeiro do Sul, recebeu com muito entusiasmo o resultado do Concurso Jovem Senador 2024, divulgado na manhã desta quinta-feira, 20. O anúncio trouxe surpresa e alegria para a estudante Eglaíny Inácio da Silva, de 17 anos, que foi a vencedora estadual.

Emocionada, Eglaíny compartilhou sua reação: “A ficha ainda nem caiu, estou esperando me recompor. Eu não botava fé no meu texto, mas veio a vitória. Estou muito feliz e eu creio que a gente vai representar bem o nosso estado em Brasília”.

Sua professora de português, Elisângela Silva, destacou o esforço e a dedicação da estudante. “É uma excelente aluna e desde o ano passado tem se mostrado muito competente, muito estudiosa; não mede esforços para conquistar o que quer. Ela é um exemplo”, atestou.



O gestor da unidade escolar, Erlisson Pinheiro, comemorou o resultado, que trouxe orgulho para toda a instituição. “Não foi apenas a aluna que ganhou o concurso, mas toda a Escola Craveiro Costa, que se alegra com esse resultado. Nossa estudante vai representar todo o Acre lá em Brasília, experimentando e fazendo a vivência legislativa no Senado Federal. O jovem acreano, o jovem cruzeirense vai estar bem representado”, avaliou.

O coordenador-geral da representação da Secretaria Estadual de Educação (RSEE) em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, destacou a continuidade de sucesso dos estudantes da região: “Estamos felizes por mais essa vitória. Nos últimos nove anos, Cruzeiro do Sul tem se destacado no Concurso Jovem Senador, com sete vitórias consecutivas e projetos aprovados no Senado Federal. Isso mostra o empenho dos nossos professores e a importância da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação, as escolas e as famílias”.



O Concurso Jovem Senador está em sua 11ª edição e este ano aborda o tema “200 anos do Senado do Brasil e os desafios para o futuro da democracia”. Eglaíny Inácio, agora representante do Acre, terá a oportunidade de participar das atividades legislativas em Brasília, contribuindo com reflexões sobre política e cidadania e representando com excelência os estudantes acreanos.

A conquista reforça o compromisso da Escola Craveiro Costa e da Secretaria de Educação em incentivar e apoiar seus alunos, mostrando que o esforço coletivo e a dedicação individual podem alcançar grandes resultados.

Por Gledisson Albano- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Onofre Brito/Núcleo da SEE/Cruzeiro do Sul

