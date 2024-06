Em baixa no Manchester United, o volante Casemiro, que esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira, pode trocar o clube inglês pelo futebol da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, Al Hilal e Al Nassr planejam fazer uma oferta ao jogador.

Ainda de acordo com Jacobs, o valor do negócio pode chegar a 35 milhões de euros. Casemiro pode precisar ser convencido, principalmente por ainda acreditar ter mercado na Europa.

Em 83 jogos pelo Manchester United, Casemiro balançou as redes 12 vezes, além de ter dado nove assistências. Pelos Red Devils, conquistou a FA Cup em 2023 e 2024.

Criticas na temporada

Em maio, Casemiro reclamou de não ter sido convocado por Dorival Júnior para a Copa do Mundo.

Fui considerado uma das melhores contratações da Premier League na temporada passada e agora não valho mais nada? A crítica é desrespeitosa. Então quando falta respeito é preocupante, e eu também não tenho que respeitar isso — disse, em entrevista à Sky Sports.

O volante foi contratado em julho de 2022 por cerca de 70 milhões de euros (R$ 365 milhões) pagos ao Real Madrid. Após uma primeira boa temporada, com a conquista da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United, assim como Casemiro, não repetiu o desempenho em 2023/24.

Lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram