Um ladrão de fios morreu eletrocutado durante a madrugada quando tentava roubar cabos na Rua Almirante Alexandrino, esquina com a Rua Santa Cristina, em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro. O incidente causou grande comoção entre os moradores, com imagens do corpo pendurado na fiação sendo amplamente divulgadas. Testemunhas relataram que o homem perdeu o equilíbrio e sofreu uma descarga elétrica fatal, ficando pendurado pelas pernas.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram