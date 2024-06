Uma motocicleta Honda biz 125, cor azul, foi recuperada pela Polícia Militar, na rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze. Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão recebeu uma ocorrência do COPOM, que dava conta de um indivíduo circulando no segundo distrito com uma motocicleta com restrição de roubo/furto.

A guarnição fez o deslocamento ao possível local, onde encontrou a motocicleta estacionada nas proximidades de uma oficina de carros, ao inspecionar a motocicleta, constatou-se que realmente era produto de roubo/fruto.

Os militares realizaram buscas nas proximidades, porém não encontraram o suspeito que estaria com o veículo, então foi feita a condução da motocicleta para delegacia da segunda regional para as medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

