Nos dias 18 e 19 de junho, a equipe do Núcleo Qualivida da Polícia Civil do Acre (PCAC) esteve presente nas delegacias de Feijó e Tarauacá. O objetivo da visita foi promover um encontro com 23 servidores, incluindo delegados, escrivães, agentes de polícia e equipes de apoio, para explicar a finalidade do núcleo e seu funcionamento.

O Núcleo Qualivida é uma unidade dedicada ao bem-estar físico, mental e social dos servidores da PCAC. Sua principal missão é proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, promovendo ações de prevenção, atendimento e acompanhamento nas áreas de saúde física e mental. Localizado na sede da PCAC, ao lado do Instituto Médico Legal (IML), o núcleo realiza um trabalho itinerante que leva serviços de vacinação e garante a imunização dos servidores. Além disso, oferece testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B e C, sífilis e HIV.

A iniciativa conta com o apoio de parceiros que oferecem diversos serviços voltados ao bem-estar dos servidores, como vouchers para depilação a laser, apresentação de óculos de grau e de sol, entre outros. Essas atividades têm como objetivo aliviar as tensões do cotidiano desses profissionais, que diariamente enfrentam situações extremas em prol da segurança da população. Palestras sobre saúde mental também são promovidas, demonstrando o comprometimento do Núcleo Qualivida com a saúde integral dos policiais civis.

“Nosso trabalho é essencial para garantir que os servidores da Polícia Civil tenham acesso a cuidados de saúde integral. Estamos comprometidos em oferecer suporte físico e psicológico, proporcionando um ambiente de trabalho mais saudável e seguro para todos”, destacou o coordenador do Núcleo Qualivida, Valcleir Carvalho.

Para o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, esse trabalho que a equipe do Qualivida proporciona é de estrema relevância aos profissionais que trabalham nas unidades da ponta, ou seja, nas delegacias. “A saúde e o bem-estar dos nossos servidores são prioridades para a instituição. O Núcleo Qualivida desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte contínuo e de qualidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do desempenho profissional dos nossos policiais civis.”

Maciel ressalta ainda que as ações do Núcleo Qualivida têm um impacto significativo na vida dos servidores da Polícia Civil, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. “Ao cuidar da saúde física e mental dos profissionais, o núcleo não apenas melhora o bem-estar individual, mas também fortalece a capacidade da polícia em servir e proteger a comunidade de maneira eficaz”, disse a autoridade policial.

A visita às delegacias de Feijó e Tarauacá exemplifica o compromisso da PCAC em investir no desenvolvimento e na qualidade de vida de seus servidores, garantindo que eles estejam bem preparados para enfrentar os desafios diários de suas funções.

Por Marcelo Torres- ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram