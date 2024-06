Uma mulher de aproximadamente 28 anos foi violentamente agredida na manhã desta quinta-feira, 20, em uma residência no bairro Defesa Civil, em Rio Branco. Segundo a ocorrência, o ataque foi motivado por ciúmes.

Testemunhas relataram que a vítima estava dormindo na casa de um conhecido quando foi surpreendida pelo agressor, que ainda não foi identificado. O homem atacou a mulher com uma barra de ferro e, em seguida, desferiu vários golpes com uma faca na cabeça e no ombro da vítima. Após o crime, o agressor fugiu do local.

Populares e vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco.

por Acreonline.net

