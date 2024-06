Um vídeo que está circulando em grupos de WhatsApp mostra um jovem recebendo atendimento médico após ser ferido por uma arraia enquanto tomava banho no rio. Segundo a legenda das imagens, o incidente ocorreu no rio Purus, e a vítima é um morador da região.

Nossa reportagem tentou contato com um enfermeiro do Hospital João Câncio Fernandes para verificar a autenticidade do vídeo, mas não obteve resposta. Mesmo sem confirmação oficial, o episódio serve como um alerta importante para os frequentadores de rios. É fundamental redobrar a atenção ao entrar na água, especialmente em áreas onde arraias são comuns.

Arraias podem ser difíceis de detectar, pois costumam se camuflar no fundo arenoso dos rios. Ao pisar em uma, a reação defensiva do animal é liberar um espinho venenoso, causando dor intensa e, em alguns casos, infecções graves.

Recomenda-se que banhistas arrastem os pés ao andar na água, o que ajuda a afastar as arraias. Além disso, é prudente buscar informações locais sobre a presença desses animais antes de entrar no rio. Segurança deve ser prioridade para evitar acidentes como o mostrado no vídeo.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram