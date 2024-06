O empresário Adriano Domingues da Costa foi preso pela Polícia Militar na quarta-feira (19/6), acusado de disparar cinco tiros contra o carro de um casal na rodovia Castello Branco, em Boituva, na última sexta-feira (14/6). Adriano foi capturado enquanto se dirigia à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) em Itapetininga, acompanhado de seu advogado, Luiz Carlos Valsecchi.

Adriano era considerado foragido, com um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio. Ele foi identificado através de um vídeo gravado pelas vítimas, Gabrielle Gimenez e William Isidoro. Nas imagens, Adriano aparece saindo de seu veículo, sacando uma arma e desferindo uma coronhada contra a janela do carro do casal, seguido de cinco disparos, quatro em direção aos pneus e um contra o vidro blindado.

O advogado de Adriano afirmou que seu cliente atirou por acreditar que o carro era blindado e que os projéteis não atravessariam o vidro. Ele alegou que Adriano foi jogado para fora da pista e viu o motorista do outro veículo armado, justificando a reação como legítima defesa.

Por outro lado, Gabrielle e William negam as alegações e afirmam que não estavam armados. Eles relataram que Adriano colidiu com seu carro, obrigando-os a parar no acostamento, onde ele sacou a arma e efetuou os disparos. William, um instrutor de tiro, destacou que a polícia confirmou que ele não estava armado no momento do incidente.

As versões divergem entre as partes, mas a prisão de Adriano foi oficializada após sua chegada à DIG, onde se entregou voluntariamente.

Por Acreonline.net

