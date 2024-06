A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Nutrição Escolar, participará nos próximos dias 27 e 28 de junho, quinta e sexta-feira, no campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) de Sena Madureira, do 2º encontro estadual promovido pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE).

O encontro terá como proposta promover reflexões para qualificar as ações do conselho, do qual a SEE participa como membro. Uma das palestras será realizada pela nutricionista Lorena Machado, que é a chefe da Divisão de Nutrição Escolar da SEE.

Além das palestras, relatos de experiências relativas à merenda escolar serão feitos pelos conselheiros municipais de Mâncio Lima, de Sena Madureira, Capixaba e Tarauacá.

O presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, professor Valquirio Firmino, ressalta que o encontro é um passo para o fortalecimento da atuação dos conselhos de alimentação e simboliza um compromisso da SEE e das secretarias municipais no apoio e parceria permanente com o controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“A alimentação escolar assume um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes e isso é um compromisso com uma educação pública de qualidade”, afirma.



Ele destaca, ainda, que entre os objetivos do encontro está a promoção de debates e reflexões a respeito da atuação do CAE. “Vamos nos reunir com os conselheiros e demais profissionais envolvidos na execução do PNAE e refletir sobre os desafios que encontramos para desempenhar nossas atividades”, conta.

“Precisamos dar visibilidade às ações dos conselhos de alimentação escolar em prol do fortalecimento de práticas que colaborem para a oferta de uma alimentação adequada e saudável para os estudantes das escolas públicas”, ressalta.

Por Stalin Melo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram