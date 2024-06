O Palmeiras Avante, principal grupo de oposição, definiu Savério Orlandi, advogado e ex-diretor de futebol do clube, como o responsável por disputar a presidência com Leila Pereira, atual mandatária que já anunciou sua intenção de concorrer à reeleição em novembro.

Vale lembrar que, na última eleição, Leila foi candidata única e não enfrentou adversários na corrida pelo pleito. Savério, agora, passa a ser o nome da oposição, que reune diferente alas contrárias à gestão de Leila.

– Foi um processo longo, de muito trabalho e amadurecimento de ideias. A candidatura é fruto de um trabalho coletivo e de um plano de gestão sólido, que logo todos irão conhecer. Esperamos também que esta candidatura possa representar as ideias de uma oposição responsável, leal ao clube, mas que enxerga muitos pontos a serem melhorados, a começar pelos crescentes e preocupantes conflitos de interesses – disse Savério Orlandi.

– Temos a certeza de que nossa candidatura resultará em um ganho indiscutível para o Palmeiras, independente do vencedor do pleito – finalizou.

Com 53 anos de idade, Orlandi iniciou sua trajetória no Verdão em 1983, como sócio-dependente. Posteriormente, assumiu um posto dentro do conselho deliberativo do clube e, entre 2007 e 2010, foi diretor de futebol do Palmeiras.



por Vitor Coelho Palhares

