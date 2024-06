A Seleção Brasileira venceu a Tailândia por 3 sets a 0 (parciais de 25-20, 25-21 e 25-23), nesta quinta-feira (20), em Bangkok, na Tailândia, e avançou para a semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino. As brasileiras enfrentam o Japão na próxima fase.

O Brasil confirmou o favoritismo e manteve controle ao longo de todo o jogo. Por mais que não tenham aplicado uma diferença muito fora da curva nos dois primeiros sets, as brasileiras levaram a partida com segurança, retomando a dianteira sempre que ameaçadas.

O terceiro set foi o mais complicado. Diferentemente dos dois primeiros, a Seleção Brasileira não conseguiu despontar com uma distância segura no placar. As tailandesas chegaram a abrir 23 a 21 e parecia que venceriam a parcial, mas nada disso. As brasileiras mantiveram o foco, não levaram mais nenhum ponto e, com bloqueio decisivo de Carol, conseguiram a virada para 25 a 23.

Com grande atuação coletiva, o Brasil teve vários destaques no jogo. Mais uma vez, Gabi liderou em pontuação, com 16, seguida por Ana Cristina (13), Rosamaria (11) e Carol (8).

A Seleção Brasileira está com 100% de aproveitamento na VNL – foram 12 vitórias em 12 jogos na primeira fase. A equipe de José Roberto Guimarães disputará a semifinal do torneio com o Japão no sábado (22), às 10h30 (de Brasília).

por Lance

