Hoje, o Rio Yaco, que é crucial para o município de Sena Madureira, registrou uma marca histórica de aproximadamente 1 metro de profundidade. Essa baixa acentuada do nível das águas preocupa as autoridades em todo o estado do Acre, pois a severa seca atual pode comprometer o abastecimento das cidades pela Saneacre.

A situação contrasta drasticamente com o passado recente, quando os rios do Acre tinham volumes de água tão altos que desabrigavam milhares de pessoas em todo o estado. Agora, com a crise hídrica, a preocupação se volta para a garantia do fornecimento de água potável e o impacto nas comunidades dependentes desse recurso vital.

Por Pelegrino Sobrinho colaborador do Acreonline.net

