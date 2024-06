Empenhada em levar uma saúde de qualidade para a população, a Prefeitura de Rio Branco realizou nesta quarta-feira (18), a entrega de mais uma Unidade de Saúde da Família (USF) Ivacirene Lourenço do Carmo, localizada na Avenida Rio Negro, bairro Calafate. Desde 2021, já são 27 unidades entre construídas e reformadas e, mais seis em que terão a ordem de serviço assinada, até o final do ano.



Pela USF ser porte l, ela conta com um consultório médico, um consultório de enfermagem, um consultório de odontologia, salas de vacina, curativo, farmácia e procedimentos. A construção teve o investimento no valor de R$ 726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais), fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Sibá Machado e duração de seis meses para sua conclusão.

“Ela é muito importante porque vai deixar de preencher a UPA com o atendimento médico de atenção primária. Para as pessoas da baixada fica mais longe para irem ao Rosângela Pimentel ou para o Máximo Diogo”, explicou a coordenadora da USF, Maria Nilza.

Segundo a presidente da Associação de Moradores do bairro Waldemar Maciel, Leoneide Oliveira, a necessidade de mais uma unidade de saúde na regional foi finalmente atendida. Isso significa mais qualidade na saúde das pessoas que residem nas proximidades que por muitas vezes, precisavam se deslocar para unidades mais distantes para conseguir o atendimento.

“Está atuando diretamente aqui, isso não tenho como negar, eles estão aqui dentro trabalhando, fiscalizando se falta medicação. Eu nunca reclamei por falta, pois sempre que vou em busca, encontro. Mas os usuários nunca ficaram sem esse atendimento, porque nunca faltou.”

Durante a cerimônia de inauguração da Unidade, cinco tablets foram entregues aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) lotados na unidade visando facilitar o trabalho dos servidores.

“Como profissional, nesse momento, me sinto valorizada, porque está facilitando o nosso trabalho, por exemplo, com o tablet em nossas mãos quando estamos na residência do paciente e ele está necessitando de alguma coisa, temos uma facilidade maior de solicitar. Então, agradeço a Prefeitura Municipal de Rio Branco.”

O prefeito da capital destacou que mesmo essa sendo a 1ª unidade construída durante a gestão, muitas reformas aconteceram ao longo desses quatro anos, somando em 27 unidades que estavam em péssimas condições e foram melhoradas pelo Município.

“A Prefeitura do Rio Branco tem investido muito nessa região, como, por exemplo, o trabalho voltado para a iluminação e limpeza da cidade. Uma das rotatórias dessa regional era motivo de muita reclamação dos moradores que a cada 30 dias dava problema, pois resolvemos. O Programa Asfalta Rio Branco, foi iniciado por aqui, ou seja, esta região está sendo bastante beneficiada pelo Município, pois entendemos que ela estava abandonada, bem como o resto da cidade”.

